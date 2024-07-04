Son dakika haberi Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya ve Türkiye arasındaki 'bozkurt sevinci' tartışması sürüyor.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Bakanlık'a çağırdı.

Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasında 'bozkurt' işareti yapmasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından dün, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.