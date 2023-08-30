Son dakika haberi Türkiye: 3 - Polonya: 0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları yarı finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 25-23, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşmadan 25-23, 25-22 ve 25-18'lik setlerle galip ayrılan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez son 4'e adını yazdırdı.
YARI FİNALDE RAKİP İTALYA
Polonya'yı devirerek yarı finale yükselen Ay-Yıldızlılar, finale kalmak için İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya yarı final mücadelesi 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da oynanacak.