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        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberi Türkiye: 3 - Polonya: 0 | MAÇ SONUCU - A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde! - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Türkiye: 3 - Polonya: 0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları yarı finalde!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 25-23, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 19:33 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:44
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        Filenin Sultanları yarı finalde!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşmadan 25-23, 25-22 ve 25-18'lik setlerle galip ayrılan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez son 4'e adını yazdırdı.

        YARI FİNALDE RAKİP İTALYA

        Polonya'yı devirerek yarı finale yükselen Ay-Yıldızlılar, finale kalmak için İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya yarı final mücadelesi 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da oynanacak.

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