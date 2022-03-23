Portekiz Türkiye milli maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçıyla Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.

Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.

İlk maç 1955'te

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

Son maç Türkiye'nin

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.

Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.

Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.

Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.

Maçlar

Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 02.06.2012 Lizbon Özel 3-1 07.06.2008 Cenevre Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2 24.06.2000 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2 14.06.1996 Nottingham Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-1 19.04.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 24.01.1965 Lizbon Dünya Kupası Elemeleri 1-5 25.03.1956 Lizbon Özel 1-3 18.12.1955 İstanbul Özel 3-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.