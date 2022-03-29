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Son dakika haberi | U17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda

U17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da karşılaştığı Slovenya'yı Can Yılmaz Uzun (2), Selim Can Sönmez ve Kenan Yıldız'ın golleriyle 4-3 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Son dakika haberi | U17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda

U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında karşılaştığı Slovenya'yı 4-3 yendi.

Sportni Park Radenci'de oynanan maçta milli takımın gollerini 45 ve 86´ncı dakikalarda Can Yılmaz Uzun, 57´nci dakikada Selim Can Sönmez ve 88´inci dakikada Kenan Yıldız atarken, Slovenya'nın gollerini 4´üncü dakikada Kasalo, 47´nci dakikada Dvorsak ve 72´nci dakikada Stojinovic kaydetti. Grubun diğer maçında Sırbistan, Galler'i 4-2 yendi.

Bu sonuçların ardından U17 Milli Takımı, 16 Mayıs - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek U17 Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.

STAT: Sportni Park Radenci

HAKEMLER: Krzysztof Jakubik, Bartosz Heinig, Sander Saga, Juri Frischer

SLOVENYA: Tomazic, Hribar, Poredos, Stojinovic, Benkic, Islamagic (Dk. 46 Stricelj) , Zunec, Kasalo, Cuk (Dk. 81 Hojc), Potocnik, Ristic (Dk. 46 Dvorsak)

TÜRKİYE: Arif Şimşir, Ali Turap Bülbül (Dk. 80 Batuhan Yavuz), Efe Arda Koyuncu, Hasan Berat Kayalı, Berkay Yılmaz, Efe Kaan Sihlaroğlu, Muhammed Eren Arıkan (Dk. 46 Selim Can Sönmez), Arda Güler, Halil Özdemir (Dk. 63 Semih Kılıçsoy), Can Yılmaz Uzun (Dk. 90+3 Mertcan Ayhan), Kenan Yıldız (Dk. 90+3 Furkan Yöntem)

GOLLER: Dk. 4 Kasalo, Dk. 47 Dvorsak, Dk. 72 Stojinovic (Slovenya), Dk. 45 ve Dk. 86 Can Yılmaz Uzun, Dk. 57 Selim Can Sönmez, Dk. 88 Kenan Yıldız (Türkiye)

SARI KARTLAR: Ristic, Stojinovic (Slovenya), Hasan Berat Kayalı, Efe Kaan Sihlaroğlu (Türkiye)

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