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        Haberler Gündem Uğur Kurt'un ölümünde polise 2,5 yıl hapis

        Son dakika haberi Uğur Kurt'un ölümünde polise 2,5 yıl hapis

        İstanbul Okmeydanı'nda 2014 yılında bir cemevinde Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada yargılanan polis Sezgin K. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:03
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        Uğur Kurt'un ölümünde polise 2,5 yıl hapis
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        Okmeydanı’nda 2014 yılında bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne neden olmaktan 12 bin 100 lira para cezasına çarptırılan polis Sezgin K., Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrasında yeniden görülen davada "Taksirle öldürme suçundan" 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis Sezgin K., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt ve taraf avukatları geldiler. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

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