Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

Son dakika haberi Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu! Milli para yüzücümüz Umut Ünlü, erkekler S3 200m serbest finalinde 3:19.53'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu. Umut Ünlü, Paris'te ikinci altın madalyasını kazanarak aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcumuz oldu

Habertürk Giriş: 07.09.2024 - 21:08 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:16 facebook

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