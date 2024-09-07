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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!

        Milli para yüzücümüz Umut Ünlü, erkekler S3 200m serbest finalinde 3:19.53'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu. Umut Ünlü, Paris'te ikinci altın madalyasını kazanarak aynı organizasyonda iki şampiyonluk kazanan ilk sporcumuz oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 21:08 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:16
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        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

        Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında Umut, 200 metre serbest S3 finalinde yarıştı.

        Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle bitiren Umut Ünlü, dün kazandığı 50 metre serbest yarışından sonra 200 metre serbestte de altın madalya almayı başardı.

        Gümüş madalyayı 3.19.76 ile Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise 3.33.04 ile yine Ukranya'dan Serhii Palamarchuk elde etti.

        UMUT ÜNLÜ TARİHE GEÇTİ

        Paris 2024'te Türkiye adına yarışan son sporcu olan Umut, kazandığı 2 altın madalyayla tarihe geçti.

        23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk ve tek milli sporcu oldu.

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