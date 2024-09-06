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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:57
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        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya aldı.

        Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıktı.

        Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalya alırken, Türk spor tarihe geçti. Umut Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.

        Gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.

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