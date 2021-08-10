Son dakika haberi Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik
ABONE OL

Son dakika haberi Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak - Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 33 kişi yaralandı. Yolculardan biri kaza anında şoförün uyuduğu iddiasında bulundu

Son dakika haberi Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
"Otobüs şoförü uyudu" iddiası: 33 yaralı!
0:00 / 0:00
AA

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 33 kişi yaralandı.

"ŞOFÖR UYUYORDU" İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre kazada hafif yaralanarak kurtulan Melikşah Akşit, kazanın bir anda olduğunu ifade ederek, “Yanımızdan otobüs geçiyordu korna çaldı, 1 dakika içerisinde kaza oldu. Şoför uyuyordu” diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Polis Akademisi'ne 2500 öğrenci! PMYO giriş sınavı başvuru ücreti ve tarihleri ne? İşte kılavuz
GÜNDEM Polis Akademisi duyurdu: 2500 öğrenci alınacak!
Son dakika: Bir sevgili dehşeti daha! Yaralı kadın şikâyetçi olmadı
GÜNDEM Bir sevgili dehşeti daha!
Bugün oruç kaçta açılıyor? 10 Ağustos (İstanbul, Ankara, Bursa) sahur ve iftar saatleri 2021
GÜNDEM 10 Ağustos 2021 iftar saati
Haziran ayı işgücü istatistikleri
GÜNDEM Haziran ayı işgücü istatistikleri
Son dakika: 193 yıllık tabya talan edildi!
GÜNDEM 193 yıllık tabya talan edildi!
Risk haritası 10 Ağustos: Türkiye Koronavirüs güncel risk haritası (31 Temmuz - 8 Ağustos)
GÜNDEM Gözler güncel risk hartasında!
2021 YKS baraj puanı kaç, tercih tarihleri ne? İşte YKS taban puanları ve kontenjan bilgileri
GÜNDEM YKS adayları dikkat! 2021 YKS baraj puanı
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: ALES, E-YDS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021 ÖSYM sınavları ne zaman?
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi
Son dakika İstanbul elektrik kesintisi duyuruları... AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbullular dikkat: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSTANBULLULAR DİKKAT! İSKİ su kesintileri