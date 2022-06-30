Uyuşturucu baronu ABD'den getirildi 0:00 / 0:00

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelinin ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, Interpol Europol Daire Başkanlığınızca gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı.

ABD'li görevliler refakatinde Türkiye'ye getirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alındı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013’te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

MEMET GEZER KİMDİR?

9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranmaktaydı.