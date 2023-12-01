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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Van'da 4 ton 600 kilo toz esrar ele geçirildi!

        Son dakika haberi Van'da 4 ton 600 kilo toz esrar ele geçirildi!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkogüç-38 Operasyonu kapsamında Van'da 4 ton 600 kilo toz esrar daha ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:47
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        Van'da 4 ton 600 kilo esrar ele geçirildi!
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        Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildi ve 1 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

        İHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde devam eden NARKOGÜÇ-38 operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 ton 400 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve 1 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Narkogüç-38 Operasyonumuz 45 ilde devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon gerçekleştiren 6.Hudut Komutanlığındaki Askerimizi ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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