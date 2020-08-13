İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, vaka sayısı artan koronavirüs salgınına karşı mücadelede bir ilke imza attı. Belediye, yeni uygulama ile durakta canlı kamera sistemini hayata geçirdi.

Büyükşehir, şehrin en kalabalık merkezlerinden olan Alaaddin Tepesi'ne yakın olan bir otobüs durağındaki dijital ekrana canlı kamera sistemi kurarak maske ve sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara canlı uyarılar yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk Pandemi sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Korona virüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

VATANDAŞLAR ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA SOHBET ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın canlı yayına katılması ve duraktaki vatandaşlarla görüşme yapması ise şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Altay'ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken, uygulamayı beğendiklerini ve maske-sosyal mesafe kuralına riayet edeceklerini ifade etti.Teknolojik kamera sistemiyle canlı takip uygulamasının farklı noktalarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında gerekse esnaf ziyaretleri ile koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyerek halkı bilinçlendiriyor.

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