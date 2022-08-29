Beşiktaş’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, ligdeki 4. maçında 5. gol katkısını yaptı.

Ligin ilk haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde Ghezzal’a asist yapan Weghorst, 2. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında da yaptığı asistle gol katkısını sürdürmüştü. Geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde attığı golle ilk gol sevincini yaşayan Hollandalı futbolcu, Sivasspor karşısında da bu kez Muleka’yı golle buluşturan isim oldu.