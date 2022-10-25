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Anlık iletişim platformu WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. İlk tespitlere göre Türkiye saati ile bu sabah 09:50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. WhatsApp kullanıcıları, hem gruplar hem de bireysel sohbetlerde mesajın gitmediğini ve gelmediğinden şikayet ediyor. Yaşanan sorunun dünya genelinde olduğu gözlemlenirken, WhatsApp ve çatısı altında bulunduğu Meta'dan konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp'taki erişim sorununun, Meta'nın diğer popüler sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'da ise yaşanmadığı gözlemlendi.

WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu, global ölçekte internet kesintilerini kullanıcı şikayetleri üzerinden raporlayan Downdetector'ün verilerine de şu şekilde yansıdı:

Yaşanan sorun, WhatsApp'ı Twitter'da da kısa süre içinde Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya taşıdı.

''GLOBAL KAYNAKLI''

Sorun ile ilgili olarak ilk açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.