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        Son dakika haberi Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Marketa Vondrousova!

        Wimbledon tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'u 6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Çekyalı Marketa Vondrousova kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 17:32
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        Wimbledon'da şampiyon Vondrousova!
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        İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon tek kadınlar finalinde dünya klasmanının 42 numarası Marketa Vondrousova ile 6 numaralı seribaşı Ons Jabeur karşı karşıya geldi.

        Merkez kortta oynanan maçta rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi Vondrousova, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna imza attı.

        Vondrousova, 2019 Fransa Açık'ta da final oynamış ancak Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 mağlup olmuştu.

        JABEUR'UN FİNAL KABUSU!

        Rakibine 2 sette boyun eğen Ons Jabeur'un final kabusu ise devam etti. Tunuslu raket, 2022 Amerika Açık ve 2022 Wimbledon'ın ardından üçüncü kez grand slam şampiyonluğunu finalde kaçırdı.

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