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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Son dakika haberi Yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu!

        TFF, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:14
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        Yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu!
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        TFF, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

        TFF'den tüm liglerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

        Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

        TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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