Ağrı'da, 2 gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Sağanak, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

ZİRVEDEN 3 BİN 600 RAKIMA KADAR YAĞDI AA'da yer alan habere göre dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 rakıma kadarlık bölümde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.