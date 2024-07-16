Yurt genelinde 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 2024 YKS sonuçlarını açıkladı. Ersoy, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebileceğini duyurdu.

"YOĞUNLUK OLUŞTURMAYIN"

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekler. Ersoy, sonuçlarını öğrenen adayların tekrar tekrar siteye girerek yoğunluk oluşturmaması isteğinde de bulundu.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN MESAJ

YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca adayımızın ve ailelerinin heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dilerim. Şimdi tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecan başlıyor" dedi.