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        Haberler Gündem Eğitim SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı - YKS sonucunu nereden öğreneceğim

        Son dakika haberi YKS sonuçları açıklandı!

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS sonuçlarını açıkladı. Ersoy, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebileceğini duyurdu. Ersoy, adayların sonuçlarını öğrendikten sonra tekrar tekrar siteye girmemeleri ricasında da bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 07:41 Güncelleme: 16.07.2024 - 08:04
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        YKS sonuçları açıklandı!
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        Yurt genelinde 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 2024 YKS sonuçlarını açıkladı. Ersoy, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebileceğini duyurdu.

        "YOĞUNLUK OLUŞTURMAYIN"

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekler. Ersoy, sonuçlarını öğrenen adayların tekrar tekrar siteye girerek yoğunluk oluşturmaması isteğinde de bulundu.

        YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN MESAJ

        YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca adayımızın ve ailelerinin heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dilerim. Şimdi tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecan başlıyor" dedi.

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