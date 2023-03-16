Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak
ABONE OL

Son dakika haberi YSK Başkanı Yener, sandık kurulacak yeni ülkeleri açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'da da sandık kurulacağını açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların, 75 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanabileceğini bildirdi.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, bugün yapılan kurul toplantısının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Ahmet Yener, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışma sonucunda 75 ülke, 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiş olup bu ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir."

Sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarının da belirlendiğini aktaran Yener, "Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı
GÜNDEM 1533 kişi yakalandı!
Son dakika: AK Parti, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı
GÜNDEM AK Parti, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı ...
TOKİ Kars arsa kura sonuçları açıklandı! 16 Mart 2023 Kars TOKİ arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Kars arsa kura sonuçları açıklandı!
AF MI ÇIKACAK? 120 bin mahkuma erken tahliye yolunu açacak af yasası gündeme geldi! 2023 İnfaz iyileştirmesi ne demek ve af ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Af yasası gündeme geldi!
2023 Sınav gözetmen ücreti ne kadar oldu? ÖSYM MEB Sınav görevli ücreti kaç TL?
GÜNDEM 2023 Sınav gözetmen ücreti ne kadar oldu?
Son dakika: Depremzede çift bu kez sel yüzünden hastanelik oldu! Hamile eş... - Haberler
GÜNDEM Depremzede çiftin yaşadığı işyeri sel sularıyla ...
Amasra'da maden ocağındaki yangın yeniden başladı
GÜNDEM Amasra'da maden ocağındaki yangın yeniden başladı
Eski kız arkadaşına kimyasal madde atmıştı! Cezası onandı
GÜNDEM Eski kız arkadaşına kimyasal madde atmıştı! Cezası ...
Teyzesi, 2 kuzenini yaraladı ve 1 çocuğu öldürdü! İfadesiyle kendini savundu! - Güncel haberler
GÜNDEM 3 kişiyi yaralamış, 1 çocuğu öldürmüştü! İfadesi ...
CANLI İZLE | TOKİ Ağrı arsa kura sonuçları açıklanıyor... 16 Mart TOKİ Ağrı arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Ağrı arsa kura sonuçları açıklanıyor...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.