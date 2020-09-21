Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Konya'da bir sürücü tarafından kayda alınan görüntü 'yok artık' dedirtti. Seyir halinde giden otomobilin bagajındaki motosikleti tutmaya çalışan şahıs, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.



Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre Konya'da akşam saatlerinde trafikte seyir halinde giden bir arabanın bagajına yerleştirilmiş olan motosikleti tutan şahıs diğer sürücüleri korkuttu. Seyir halindeki diğer araçlar tarafından uyarılmalarına rağmen şahıs ve sürücü hız kesmeden yola devam etti.

Akılalmaz seyahate şahit olan sürücülerden Yasin Bütüner, "Sürücüyü defalarca selektör ve kornalarla uyardık ama durmadı. O arabaya o boyuttaki bir motoru yüklemeleri bir kenara, adamın da güvenliksiz bir şekilde motoru sabit tutuyor olması akıllıca değil. Kendi canlarını tehlikeye atıyorlardı ve aynı zaman da diğer sürücülerin de" dedi.