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Son dakika haberi Yüz yüze sınavlar ertelendi

Yüz yüze sınavlar ertelendi. Sınavlar yarı yıl tatilinden sonra yapılacak

Sınvlar ertelendi mi? SON DAKİKA: MEB'den açıklama geldi!
Yüz yüze sınavlar ertelendi
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Yüz yüze sınavlar ertelendi. Sınavlar yarı yıl tatilinden sonra yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlk ve orta okul notları katılım puanlıyla belirlenecek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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