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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Zehir tacirlerine bir operasyon daha! 208 gözaltı var

        Son dakika haberi Zehir tacirlerine bir operasyon daha! 208 gözaltı var

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik 31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:56
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        Zehir tacirlerine bir operasyon daha! 208 gözaltı var
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda 208 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda il emniyet müdürlüklerimizce 31 ilimizde eş zamanlı olarak Narkogüç operasyonu gerçekleştirildi.

        Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı’da zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel, 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı. 247,5 kg skank, 6,5 kg esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı."

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