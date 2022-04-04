Zelenskiy: Rusya ile müzakere çok zor 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy Rusya'nın sivil katliam yapmakla suçlandığı ve toplu mezarın bulunduğu Buça kentini de ziyaret etti. Zelenskiy, "Burada yaşananlar bir savaş suçudur ve soykırım olarak tanınacağından da eminim" ifadelerini kullandı.

BUÇA'DAKİ KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetmişti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurgulamıştı.