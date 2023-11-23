Son dakika haberi Zonguldak'tan bir acı haber daha geldi!
Zonguldak'ta, pazar günü şiddetli fırtınanın ardından batan gemide bulunan ve kaybolan 12 personelden birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece 2 denizciye ulaşılmış olurken, kayıp 10 denizci için bölgede çalışmanın sürdüğü bildirildi
Zonguldak Ereğli'de, 19 Kasım Pazar günü yaşanan şiddetli fırtınanın ardından saat: 10.29'da sinyali kesilen Türk bayraklı Kafkametler isimli kuru yük gemisi batmıştı.
METİN USTA'YA CANSIZ ULAŞILMIŞTI
Gemide bulanan 12 mürettebattan haber alınamamış, 48 saat sonra ise gemide aşçı olarak çalışan 62 yaşındaki Metin Usta'nın cansız bedeni balıkçı kayıklarının arasında bulunmuştu.
10 KAYIP DENİZCİ ARANIYOR
Devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 10 kişi için arama kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.