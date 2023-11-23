SON DAKİKA HABERİ: Zonguldak'tan batan gemiden bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

SON DAKİKA HABERİ: Zonguldak'tan batan gemiden bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi Zonguldak'tan bir acı haber daha geldi! Zonguldak'ta, pazar günü şiddetli fırtınanın ardından batan gemide bulunan ve kaybolan 12 personelden birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece 2 denizciye ulaşılmış olurken, kayıp 10 denizci için bölgede çalışmanın sürdüğü bildirildi

Habertürk Giriş: 23.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:45 facebook

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