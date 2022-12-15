1200 adet! Havalimanında ele geçirildi!

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç yolcunun davranışlardan şüphelendi.
DIŞ HATLARDA DURDURULDULAR
DHA'da yer alan habere göre yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzereyken durduruldu.
VALİZLERDE ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ
Şahısların valizleri x-ray cihazına yönlendirilerek, taramadan geçirildi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.
VALİZLERDEN SAMUR POSTU ÇIKTI
Detaylı aranmak üzere açılan valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların, samur postu olduğu ortaya çıktı.
PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON TL'YE YAKIN
Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet ve yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Samur postlarına el konulurken, olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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