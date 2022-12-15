1200 adet! Havalimanında ele geçirildi!

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DHA

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç yolcunun davranışlardan şüphelendi.

DIŞ HATLARDA DURDURULDULAR

DHA'da yer alan habere göre yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzereyken durduruldu.

VALİZLERDE ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Şahısların valizleri x-ray cihazına yönlendirilerek, taramadan geçirildi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.

VALİZLERDEN SAMUR POSTU ÇIKTI

Detaylı aranmak üzere açılan valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların, samur postu olduğu ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON TL'YE YAKIN

Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet ve yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Samur postlarına el konulurken, olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.