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Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki gence feci darp! Sosyal medyada paylaştılar! - Güncel haberler
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16 yaşındaki gence feci darp! Sosyal medyada paylaştılar!

Kayseri'den bayram tatili için Sivas'taki köyüne gelen 16 yaşındaki E.P., köyde tartıştığı 5 kişi tarafından arazide darp edildi. Cep telefonu kamerası ile bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında savcılık soruşturma başlattı. E.P., "Beni tehdit edip kimseye söylemememi istediler. Şikayetçiyim" dedi

16 yaşındaki gence feci darp! Sosyal medyada paylaştılar! - Güncel haberler
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DHA

Sivas'ta olay, 16 Nisan'da merkeze bağlı Çongar köyünde yaşandı. Hakan ve Sonay P. çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan E.P. (16), 15 Nisan'da bayram tatili için Kayseri'den Çongar köyüne amcası Emrah P.'nin yanına geldi.

BOŞ BİR ARAZİYE GÖTÜRDÜLER

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre E.P. ile köyde yaşayan B.B.E, arasında sosyal medyada tartışma başladı. Daha sonra B.B.E, kuzeni K.B.E ile arkadaşları A.A, M.A. ve İ.H, birlikte gezme bahanesi ile E.P.'yi evinden dışarıya çıkararak köyün dışındaki bir araziye götürdü.

DARP ANINI KAMERAYA ÇEKTİLER

Kimsenin olmadığı arazide bu kişiler E.P.'ye saldırdı. 5 kişi tarafından darp edilen E.P.'nin bu anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaşanan olayı kimseye anlatmaması için tehdit eden şüpheliler bir süre sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine E.P., 18 Nisan'da jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma açıldı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"TEHDİT ETTİLER, ŞİKAYETÇİYİM"

Bayram için köye geldiğini söyleyen E.P., "Burada önce benim üzerime köpeği gönderdiler. Karanlık bir yere götürdüler. Demir yüzükle ve ucu demir olan ayakkabı ile vurdular. Küfür ettiler. Tehdit edip, kimseye söylemememi istediler. Bu yüzden jandarmaya da geç gittim. Şikayetçiyim ve vazgeçmeyeceğim. Ceza almalarını istiyorum" dedi.

"ORADA ÖLSE KALACAKTI"

E.P.'nin babaannesi Ayşe P. (65) ise, "Torunum buraya bayram için geldi. Karşı taraf adam toplayıp serin bir yerde gezmeye götürmüş. Önce köpeklerle torunumu korkutuyorlar. Torunumu sırayla dövüyorlar. Ayrıca zevk için de kameraya çekiyorlar. Demir yüzükle de vurmuşlar. Ölse orada kalacaktı. Haberimiz dahi olmayacaktı. Şikayetçi olduk, kamera görüntülerini de verdik. Ciğerimiz yandı. Çocuk da çok etkilendi. Ceza almalarını istiyoruz. Bugün bize yapan, yarın başkasına da yapabilir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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