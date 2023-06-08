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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Sır perdesi aralandı!
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2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Sır perdesi aralandı!

İstanbul’da, 3 ay önce 2 kişinin öldüğü, biri bebek 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı belirlenen silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Çatışmada, Hasan Can ve husumetlisi Alpay Gökalp hayatını kaybetmiş; yoldan geçen 5 kişi ise yaralanmıştı

Son dakika haberleri: 2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Sır perdesi aralandı!

İstanbul'da olay, 18 Şubat günü saat: 17.00 sıralarında Eyüpsultan'daki İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

ÖNCE TELEFONDA TARTIŞTILAR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Hasan Can (33) ile Yiğit K. (23) arasında alacak verecek meselesi bulunuyordu. İddialara göre olay günü ikili önce telefonda tartıştı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Bu tartışmanın ardından, Yiğit K., arkadaşları Alparslan A., Enescan A ve Alpay Gökalp’ı yanına alarak Hasan Can’ın bulunduğu yere gitti. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Hasan Can, karşı taraftan Alpay Gökalp’ı vurdu. Ancak kısa bir süre sonra Hasan Can da Yiğit K.’nın kullandığı silahla vurularak ağır yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan silahlı çatışmada, seken kurşunlardan olayla ilgisi olmayan biri 1 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan Hasan Can ve Alpay Gökalp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firarda olan Yiğit K.'yı, olayda kullandığı silahla yakaladı. Zanlı ile birlikte Alparslan A. ve Enescan A. da gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından şüpheliler adliyeye gönderildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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