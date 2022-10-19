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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Nevşehir'de 2 turistin öldüğü kazada pilot tutuklandı! - Güncel haberler
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2 turist ölmüştü! Pilot tutuklandı!

Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazayla ilgili balon pilotu tutuklandı. Kazada, İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmişti

Son dakika: Nevşehir'de 2 turistin öldüğü kazada pilot tutuklandı! - Güncel haberler
2 turistin öldüğü balon kazasında sıcak gelişme!
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AA

Nevşehir'de dün sabah saatlerinde, sepetindeki turistlerle Zelve Ören Yeri mevkiinden kalkış yaptıktan sonra turun ardından Kavak beldesi yakınlarında Killik bölgesine iniş yaptığı sırada meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen M.M.A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada, 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetmişti.

ÜÇ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55), Josefa Gıl Franco (68) ve Lourdes Betran Sole (62) yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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