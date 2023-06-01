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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 400 bin lirası ve altınları kayboldu! Çöpte bulundu! - Konya haberleri
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400 bin lirası ve altınları kayboldu! Çöpte bulundu!

Konya'da, 60 yaşındaki Mümine Göz´ün, yeşil alanda ot toplarken trafonun üzerine koyduğu, içinde yaklaşık 400 bin lira para ve altın olan poşeti kayboldu. Polis, yaptığı araştırmada poşeti, beslediği köpekler için yiyecek toplayan 58 yaşındaki Sadettin ve 60 yaşındaki Şükran Ekdi çiftinin aldığını, elleriyle dokunup, içinde ekmek olmadığını anlayınca da çöp konteynerine attıklarını saptadı. İçinde para olan poşet çöpten çıkartılıp, sahibine teslim edildi

Son dakika: 400 bin lirası ve altınları kayboldu! Çöpte bulundu! - Konya haberleri
DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturan Mümine Göz (60), 25 Mayıs günü satmak için yeşil alanlardan sebze türü otları topladığı sırada içinde 400 bin lira para ve altın olan poşetini bir trafonun üzerine koydu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Sadettin (58) ve Ş&uuml;kran Ekdi (60) &ccedil;ifti.
Sadettin (58) ve Şükran Ekdi (60) çifti.

DHA'da yer alan habere göre geri döndüğünde poşetini yerinde bulamayan Mümine Göz, polise haber verdi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından poşeti bir çiftin aldığını belirledi.

ATIK ZANNEDİP ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIŞLAR

Çiftin oturduğu Yukarı Pınarbaşı Mahallesi´ne giden polis, Sadettin (58) ve Şükran Ekdi´nin (60) aldıkları poşeti atık zannedip çöp konteynerine attıklarını öğrendi.

PARA VE ALTINLAR ÇÖPTEN ÇIKTI

Konteynerde arama yapan polis, içerisinde yaklaşık 400 bin TL para ve altın olan poşeti bulup sahibi Mümine Göz´e teslim etti.

"AĞZINI AÇMADIM, DOKUNDUM ÇÖPE ATTIM"

Para dolu poşeti trafonun üzerinden alan Sadettin Ekdi, "Ben 8-10 yıldır köpekler için ekmek topluyorum. Çöplüklerin etrafına, binaların kapısının kenarına, bahçe duvarına asılan ve trafo üzerine poşet içinde konulan ekmek atıklarını toplarım. Bu poşeti de almışız ve ağzını hiç açmadım. Sadece dokundum. Normal poşet diyerek kapımın önündeki çöp konteynerine attım.

"POLİS POŞETİ AÇINCA ALTIN VE PARA ÇIKTI"

Polis memurları geldi ve benim bir çanta alıp almadığımı sordu. Ben de çanta değil, poşet aldığımı söyledim. Poşetin yerini göstermemi istediklerinde çöp konteynerinin içini gösterdim. Polis memurları poşeti açtıklarında içerisinden para ve altın çıktı. Daha sonra polis karakoluna gidip tutanakları imzaladık. Ben onu ekmek poşeti diye aldım. Memurlar gelince içinde ne olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

"BULANLARA DUA ETTİM"

M&uuml;mine G&ouml;z, para ve altınlarının bulunmasının ardından b&uuml;y&uuml;k sevin&ccedil; yaşadı.
Mümine Göz, para ve altınlarının bulunmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Para ve altınlarına kavuşan Mümine Göz, ''Param bulununca çok sevindim. Bulanlara dua ettim. Trafonun üzerine koymuştum. Sabah erken saatti ve ortalıkta kimse yoktu, o yüzden trafonun üzerine koymuştum'' dedi.

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