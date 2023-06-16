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Adliyenin önünde 4 kişiyi öldürmüştü! "Pes" dedirten savunma!

İstanbul'da, Küçükçekmece Adalet Sarayı'nın önünde 24 Mart 2022'de çıkan kavgada, pompalı tüfekle 4 kişinin ölümüne sebep olan 67 yaşındaki Beşir Karadeniz, "Rastgele 2 mermiyi ateşledim, daha sonra tüfeğimde kalan 5 mermiyi de ateşledim, kime denk geldiğini bilmiyorum. Tüfekte mermi bitince tabancamı aldım, pişmanım, keşke olmasaydı" dedi

Adliyenin önünde 4 kişiyi öldürmüştü!
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DHA

İstanbul'da, 24 Mart 2022'de, Küçükçekmece Adliyesi'nin önünde yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan davanın ilk celsesindeki savunmasında Beşir Karadeniz (67), şunları söyledi.

"ARABAMIN SAĞ TARAFINDAN SALDIRI OLDU"

"Ben aracımla otoparktan çıkmak için hareket ettim, biraz ilerledikten sonra tanımadığım birisi arabamın önüne atladı. Arkasında da 5 ya da 6 kişi vardı, arabamın sağ tarafından saldırı oldu. Taş atılıyordu, tekme vuruluyordu, akabinde silah sesleri geldi, ancak silahı kimin attığını görmedim.

"OĞLUMU KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM"

Şahıslar arabamın sağ sürgülü kapısını açmışlardı, bana küfür ediyorlardı. Ben halen direksiyonda otururken oğlumu benim arabamın arkasında kanlar içinde gördüm. Oğlumu o arada yere yıktılar, ben de aracımdan indim, bir anda tansiyonumun ve şekerimin etkisiyle hiçbir şey göremedim.

"ATEŞ ETTİĞİM GRUPTA OĞLUM DA VARDI"

Gözümde sis oldu, aracımın arka tarafında brandada sarılı tüfeğim vardı, onu elime aldım, ancak nasıl elime aldığımı hatırlamıyorum. Arabamın arkasından rastgele 2 mermiyi ateş ettim, oğlumun kayınbiraderi olan Sercan Selvi´yi vurmuşum. Daha sonra tüfeğimde kalan 5 mermiyi de ateş ettim, kime denk geldiğini bilmiyorum. Ateş ettiğim grubun içinde oğlum da vardı, ancak oğlum altlarındaydı. Tüfekte mermi bitince aracımın arkasına dolaştım tüfeği arabanın içine attım, paspasının altında bulunan tabancamı aldım. Tabancamla ateş etmeden birisi kolumdan tuttu, 'Ben polisim' dedi.

"PİŞMANIM KEŞKE OLMASAYDI"

Ölenlerin benim tüfeğimden çıkan saçmalarla öldüğü doğrudur, pişmanım, keşke olmasaydı" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. celseye tutuklu sanık Beşir ve oğlu Bekir Karadeniz (38) tutuklu bulundukları cezaevinden getirilirken tutuksuz sanıklar Erdal ve Erzan Sözer ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bekir Karadeniz´i yaraladığı iddia edilen Erdal Sözer suçlamaları reddederek, "Kendisini ilk kez yargılama sırasında gördüm. Olay sırasında kendisine herhangi bir eylemde bulunmadım" dedi.

"8 YA DA 10 KEZ SİLAH SESİ SİLAH SESİ DUYDUM"

Duruşmada, adliyenin polis şefi Necati D. tanık olarak dinlendi. Necati D. ifadesinde, "Olay günü şüpheli tarafını adliyeden çıkarmaya çalışırken bir kalabalık olduğunu gördük. Bu amaçla diğer şüphelileri beklettik, ancak onlar bizi dinlemedi. Bekir Karadeniz hızlı bir şekilde arabamıza gideceğiz diye aramızdan sıyrılarak otopark kısmına doğru koşmaya başladı. Sanıkların aracı otoparkın iç tarafında, biraz ötedeydi, kendilerini otopark kapısından değil protokol çıkışından çıkaracağımızı söyledik. Ben protokol kapısını açtırmak için yanlarından ayrıldım. Kapının yanına geldiğimde toplamda 8 ya da 10 kez silah sesi duydum" dedi. Müşteki sanık Bekir Karadeniz tanığın beyanlarını kabul etmeyerek olayın bu noktaya gelmesinde kendisinin bir etkisi olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Beşir Karadeniz de tahliyesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan mağdur Orhan Zorlu ve tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarttı. Olaya ilişkin görüntülerin Adli Tıp Kurumu´na gönderilerek tespit yapılıp rapor hazırlanmasını da isteyen mahkeme Ercan Sözer hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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