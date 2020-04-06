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HaberlerGündemSon dakika haberler... Ailesini korumak için çadırda kalıyor!
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Evinin bahçesine kurduğu çadırda kendisini karantinaya aldı!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki evine bir süre önce şehir dışından gelen İbrahim Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bahçesine kurdurduğu çadırda kalmaya başladı. Yıldız, bir rahatsızlığı bulunmadığını ve bunu tedbir amacıyla yaptığını söyledi

koronavirüs
AA

Bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yıldız, yaptığı açıklamada yaklaşık 7 ay önce görevlendirmeyle gittiği İstanbul'dan görevinin tamamlanmasıyla evine döndüğünü belirtti.

AA'nın haberine göre, gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 14 gün kendimi izole ederek çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."

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 Yıldız, bir rahatsızlığı bulunmadığını, bunu tedbir amacıyla yaptığını sözlerine ekledi.

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