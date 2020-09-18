Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AA'nın haberine göre deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR