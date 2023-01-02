Aracını sol şeride park etti! Direksiyonda ölüm!

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DHA

İstanbul Pendik, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 06.30 sıralarında, kamyonet kullanan Fahrettin Kocaer (52), seyir halindeyken fenalaşarak aracını yolun sol şeridine park etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER SAĞLIK EKİBİNİ ARADI DHA'da yer alan habere göre bir süre araç içerisinde hareketsiz kalan Kocaer'i fark eden diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Sağlık ekipleri araç içerisinde yaptığı ilk müdahalede Kocaer´in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kamyonetin çevresine şerit çekerek, çevrede önlem aldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI Ekiplerin incelemelerinin ardından Fahrettin Kocaer'in cenazesi morga kaldırıldı. Kocaer´in evli ve 2 çocuk babası olduğu, bir kargo şirketinde şoförlük yaptığı öğrenildi.