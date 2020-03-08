DHA

İstanbul Beşiktaş'ta, Ortabahçe Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide bugün saat 12.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre döner ustasıyla müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri, döner ustasına küfür etmeye başladı.

BIÇAKLA MÜŞTERİYİ YARALADI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine döner ustası elindeki bıçakla müşteriyi elinden bıçakladı. Bıçak darbesiyle elinde kesik oluşan müşteri kan kaybetmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DÖNER USTASI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen sağlık çalışanları kan kaybeden kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"USTA HATAYLIYDI KÜFÜRÜ ANLADI"

Küfür sebebiyle kavga çıktığını belirten görgü tanığı, "Söylenene göre Arapça küfretmiş. Usta da Hataylı olduğu için Arapça biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Küfretse ne olacak. Her küfredeni öldürsek adam kalmaz ülkede. Böyle bir şey olamaz. Her yer kan içinde. Halen yerdeki kanları yıkıyorlar. Kol bölgesinde yaralanmış. Ciddi bir yarası vardı" ifadelerini kullandı.