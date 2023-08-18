Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet! Sivas'ta, 62 yaşındaki Ali K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi 75 yaşındaki Ali Rıza Ercan ile onun oğlu 52 yaşındaki Hüseyin Ercan'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarma olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali K.'yi yakalamak için çalışma başlattı

Sivas'ın Kangal ilçesinde olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkiinde meydana geldi.

DAYI İLE YEĞEN ARASINDA HUSUMET VARDI

DHA'da yer alan habere göre tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan (52), traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali K. (65) ile karşılaştı.

ÖNCE YEĞENİNE SONRA ENİŞTESİNE ATEŞ AÇTI

Ali K. yanındaki av tüfeği ile traktörle giden yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali K., daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle ateş açtı.

BABA İLE OĞLU CAN VERDİ

Köyün eski muhtarı Mehmet Ali Poyraz'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin´in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazeleri otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Katil zanlısı Ali K., her yerde aranıyor.

Jandarma olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.