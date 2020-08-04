İHA

İstanbul Sultanbeyli'de geçtiğimiz akşam asker eğlencesi düzenlendi. Asker eğlencesine katılan bir grup genç sosyal mesafesiz ve maskesiz el ele tutulup halay çekti.

İHA'nın haberine göre, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halayda gençler adeta kendilerinden geçerek ilginç bir halay çekti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasından kaydedildi.

Görüntülerde bir grup gencin asker eğlencesinde toplanarak sosyal mesafesiz ve maskesiz halay çektiği görülüyor. Öte yandan halay çeken bazı gençlerin maskeleri ağızlarında olması gerekirken maskelerin kollarında takılı olması da dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YASAKLANMIŞTI

Öte yandan asker uğurlamaları salgın ile mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yasaklanmıştı. Asker uğurlaması yasağı ile açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yapılması kısıtlanmıştı.