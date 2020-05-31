Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan terhisler bugün başladı. Bugünden itibaren toplam 66 bin asker terhis olup ailelerin kavuşacak. Peki kışlalarda terhis işlemleri nasıl yapılıyor?

Habertürk muhabiri Fevzi Çakır, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda terhis işlemlerini takip etti. Kışlalardan terhis olan askerler çıkışta oluşturan noktalara mesafe kuralı kapsamında sırayla geliyor. Bu noktalarda Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri tarafından çantaları dezenfekte ediliyor.

ASKERLER İÇİN 3 MASKE VE KUMANYA

Dezenfektan noktasından sonra askerler, daha önce ayarlanıp, TSK tarafından ücretleri ödenen otobüslere doğru hareket ediyor. Yine mesafe kuralına uyarak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önceden dezenfekte edilen ve memleketlere göre ayarlanan bu otobüslerde askerlerin kullanımı için 3'er adet maske ve kumanya bulunuyor.

OTOBÜSLER YOLDA MOLA VERMEYECEK

Terhis işlemleri başlamadan önce muayeneleri yapılan ve 14 gün boyunca karantinada kalan askerlerin, son olarak otobüslere binmeden önce bir daha ateş ölçümleri yapılıyor. Ateş işlemi yüksek olan askerlerin terhisleri durduruluyor ve yeniden gözetim altında alınıyorlar. Hareket eden otobüsler, tedbirler kapsamında yolda asla mola verip durmadan askerleri memleketlerine ulaştıracak.

66 BİN ASKER TERHİS OLACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir aydır terhis işlemi yapılamayan TSK, bugün başlayan terhislerle yeni normale dönüyor. Kasım celbinde bulunan askerler bir aydan fazla askerlik görevini ifa etmişlerdi. Bugünden itibaren toplam 66 bin askerin terhis işlemi gerçekleştirilecek.

YENİ CELPLER VE BEDELLİ

Yine tedbirler kapsamında TSK'da yeni asker alımı da yapılamıyordu. 5 Haziran'dan itibaren yeni celplerin teslim görevi başlayacak. Böylece yaklaşık 53 bin dolayında asker birliklerine teslim olacak. Ertelenen bedelli askerlik işlemleri de 20 Haziran'da başlayacak. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri yeni normale dönmüş olacak.