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HaberlerGündemSon dakika haberler! Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye ceza!
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Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye ceza!

Kastamonu'da jandarma ekipleri, devriye sırasında bir evin bahçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen taş blok tespit etti. Yapılan incelemede, taş bloğun, kültür varlığı statüsünde olduğu belirlendi. Ev sahibine, cezai işlem uygulandı

Kastamonu'da bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye ceza
AA

Kastamonu'da jandarma tarafından devriye sırasında bulunan tarihi eser niteliğindeki taş bloğa el konuldu, ev sahibine cezai işlem uygulandı.

AA'nın haberine göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler ilçesi Üyük köyünde devriye gezerken bir evin bahçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen taş blok tespit etti.

Kastamonu Müze Müdürlüğü arkeologlarıyla yapılan incelemede, taş bloğun, kültür varlığı statüsünde olduğu belirlendi. Ele geçirilen işlemeli taş, Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ev sahibine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uygulandı.

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