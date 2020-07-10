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Son dakika haberi! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı!

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Balıkesir
İHA

Olayda, O.S. yönetimindeki 61 S 1538 plakalı yolcu otobüsü Susurluk istikametine doğru seyir halinde iken kontrolünü kaybederek yolun kenarındaki kanala girip devrildi. Otobüste bulunan toplam 33 yolcu yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kazaya trafik ve sağlık ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Şehir Hastanesi ve bir özel hastaneye sevk edildi.

28 kişinin tedavisi ayaktan yapılarak taburcu edildiği kaza ile ilgili 5 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Otobüs sürücüsü O.S. ise kaza sonrası gözaltına alındı.

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