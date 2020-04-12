Son dakika haberler... Batman'da bir köy ve iki bina karantinaya alındı!

HABERTURK.COM

Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede İncesu köyü ve ilçe merkezindeki Emek Mahallesinde bir apartman, Orta Mahallesinde bir apartmanın karantinaya alındığı kaydedildi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği, gerekli olan tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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