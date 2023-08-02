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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!

        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!

        Bilecik'te yabancı uyruklu bir kadının darp edilerek parmaklarının kesilmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı. Baba oğul olan yabancı uyruklu şüpheliler 49 yaşındaki Wahid N. ve 30 yaşındaki Naimi N'yi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:30
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        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
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        Bilecik'te, Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokağı'ndaki bir evde yabancı uyruklu Feride Rasulova'nın (30) darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ELİNİN 4 PARMAĞI KESİLDİ

        AA'da yer alan habere göre darp edildiği ve el parmaklarından 4'ünün kesildiği belirlenen kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

        Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Rasulova'nın tedavisi sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

        İKİ YABANCI GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliler Wahid N. (49) ve Naimi N'yi (30) yakaladı.

        ZANLILAR BABA İLE OĞUL

        Gözaltına alınan ve baba oğul oldukları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

        #bilecik
        #Son dakika haberler
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