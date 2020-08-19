Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitimSon dakika haberler... Bingöl Valisi'nden kritik koronavirüs uyarısı!
ABONE OL

Son dakika haberi! Vali Ekinci: “Bingöl’de 1 Haziran’dan itibaren vaka sayılarında artış söz konusu”

Bingöl’de koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaları denetleyen Vali Kadir Ekinci, “Bingöl’de vaka sayılarında özellikle 1 Haziran’dan sonra artışlar söz konusu. Bu artışları kontrol altına alabilmek, azaltabilmek ve bundan sonra vatandaşımızın hayatını daha rahat sürdürebilmesi için tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz” dedi

koronavirüs
İHA

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’de de yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Kadir Ekinci ve beraberindekiler Covid-19 denetimine katıldı. Esnaf ve iş yerlerinde denetimlerde bulunarak alınan önlemlerini kontrol eden Vali Ekinci, vatandaşları kurallara uyması noktasında uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 kapsamında yoğun bir mücadelenin içeresinde olduklarını belirten Vali Kadir Ekinci, “Tüm birimlerimizle birlikte işyerlerimizi, vatandaşlarımızı virüse karşı alınacak tedbirler konusunda uyarma gayreti içindeyiz. Özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığı biraz daha arttırmak için çalışıyoruz.

Virüs ile mücadele kapsamında farkındalığı oluşturmak, vatandaşımızın gösterdiği hassasiyeti arttırmak üzere bugün alandayız. İnşallah esnaflarımızda gördüğümüz bu tedbirin devam etmesi halinde Bingöl’ümüzde çok daha önemli mesafeler alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

"1 HAZİRAN'DAN SONRA ARTIŞLAR SÖZ KONUSU"

Herkesin kurallara uyması gerektiğini aktaran Vali Ekinci, “Bingöl’de vaka sayılarında özellikle 1 Haziran’dan sonra artışlar söz konusu. Bu artışları kontrol altına alabilmek, azaltabilmek ve bundan sonra vatandaşımızın hayatını daha rahat sürdürebilmesi için tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tedbirlerimiz çok daha sıkı bir şekilde devam edecektir” şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir arazi husumeti cinayeti daha
GÜNDEMBir arazi husumeti cinayeti daha
Son dakika haberler... O kentte düğünlerde gözlemci dönemi başlıyor!
GÜNDEMO kentte düğünlerde gözlemci dönemi!
Gençlerin 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı
GÜNDEMGençlerin 'Yan bakma' kavgası: 2 yaralı
Evinde silahlı saldırıda öldü
GÜNDEMEvinde silahlı saldırıda öldü
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler trafik kazası geçirdi - Haberler
GÜNDEMHilmi Güler trafik kazası geçirdi
Kardeşlerin arazi kavgası cinayetle bitti
GÜNDEMKardeşlerin arazi kavgası cinayetle bitti
Atlı polislerden Aydos Ormanı'nda denetim
GÜNDEMAtlı polislerden Aydos Ormanı'nda denetim
Son dakika! Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: "Başka aktörler olabilir!"
GÜNDEMPınar Gültekin'in ailesinin avukatı: "Başka aktörler ...
Son dakika! Eşini takip için yaptığı plan başına dert oldu
GÜNDEMEşini takip için yaptığı plan başına dert oldu
Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
GÜNDEMAkşener'den Davutoğlu'na ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X