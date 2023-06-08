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Haberler Gündem 3. Sayfa Üsküdar'da akıntıya kapılan çocuğun arkasından babası isyan etti: Ölü ya da diri bulun oğlumu!
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Bir babanın feryadı... "Ölü ya da diri bulun oğlumu!"

İstanbul Üsküdar'da, arkadaşları ile denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Taha Yasin Tikkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan gencin babası Yahya Tikkaya, "Okuldan çıkıp 3 arkadaş denize girmişler. Olay olunca vatandaşlar ip ve halat atmış, 2 çocuk halatı tutup çıkmışlar bizim çocuğumuz akıntıya kapılarak kayboldu. Yetkililerden isteğim çocuğumu ölü ya da diri bulsunlar" dedi

Üsküdar'da akıntıya kapılan çocuğun arkasından babası isyan etti: Ölü ya da diri bulun oğlumu!
DHA

İstanbul'da olay, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte derse girmeyerek sahile gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Taha Yasin Tikkaya ve 2 arkadaşı denize girdi.

AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU

Taha Yasin Tikkaya.
Taha Yasin Tikkaya.

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra akıntıya kapılan 3 arkadaşı çevredeki vatandaşlar ip ve halat atarak kurtarmaya çalıştı. Halata tutulan 2 genç kurtarılırken, 17 yaşındaki Tikkaya akıntıya kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaybolan genç için arama çalışması başlattı. 3 gündür süren çalışmalara rağmen henüz bulunamayan Tikkaya'nın Maltepe'de yaşayan acılı babası konuştu.

"LÜTFEN OĞLUMU BULUN"

Yaşanan olayla ilgili konuşan baba Yahya Tikkaya, "Olay ayın 5'inde oldu. Öğleden sonra, saat 13.00-14.00 sıralarında Kuzguncuk Sahili´nde 3 arkadaş denize girmişler. Vatandaşlar ip falan atıp kurtarmışlar ikisini ama bizimkine yetişememişler. Çocuğu deniz almış götürmüş. Arıyorlar, Sahil güvenlik ekipleri, Ama 72 saat sonra aramalar durduruluyormuş, buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, lütfen yardımcı olun oğlumu bulun.

"VATANDAŞLAR DENİZE GİRMEYİN' DEMİŞ"

Taha Yasin'in babası Yahya Tikkaya.
Taha Yasin'in babası Yahya Tikkaya.

7-8 arkadaş okuldan çıkmış gitmişler, 3 tanesi girmiş denize. Hatta vatandaşlar girmeyin falan demişler ama, bunlar genç. Bir de orası tehlikeli bir yer, koruma falan yok. Dün de galiba 3 yaşında bir çocuk düşmüş. Orada bir koruma yok, çocuklar insanlar kafasına göre gelip giriyor orada. Kimseyi de suçlamak istemiyoruz. Bu takdiri ilahı. Ama işte yürek dayanmıyor işte evlat. Neden girmişler bilmiyoruz. Taha öyle bir çocuk ki, evden sokağa çıktığı zaman bile arar.

"OĞLUMU ÖLÜ YA DA DİRİ BULSUNLAR"

Okuldan gelirken arar, otobüse inip binince arardı. Beni habersiz bırakmazdı. Dün hiç aramadı. Sabah harçlık istedi. 'Baba param bitmiş bana harçlık gönder' dedi. Biz çocuğu okulda sanıyorduk ama çocuk Üsküdar´da Kuzguncuk´ta denize girmiş. Yetkililerden isteğim çocuğumu ölü ya da diri bulsunlar" dedi.

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