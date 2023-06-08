"VATANDAŞLAR DENİZE GİRMEYİN' DEMİŞ"

Taha Yasin'in babası Yahya Tikkaya.

7-8 arkadaş okuldan çıkmış gitmişler, 3 tanesi girmiş denize. Hatta vatandaşlar girmeyin falan demişler ama, bunlar genç. Bir de orası tehlikeli bir yer, koruma falan yok. Dün de galiba 3 yaşında bir çocuk düşmüş. Orada bir koruma yok, çocuklar insanlar kafasına göre gelip giriyor orada. Kimseyi de suçlamak istemiyoruz. Bu takdiri ilahı. Ama işte yürek dayanmıyor işte evlat. Neden girmişler bilmiyoruz. Taha öyle bir çocuk ki, evden sokağa çıktığı zaman bile arar.