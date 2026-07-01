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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı

        Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı

        Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da olduğu 10 kişi, 'Zimmet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 13:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bolu Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı

        Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevinden uzaklaştırıldı.

        DHA'daki habere göre Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tanju Özcan hakkında ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla dava açıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Bolu Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile birlikte belediye iştiraki şirketlerinde görevli İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K., ‘Zimmet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediyeye ait birimlerde aramalar yapılarak bazı dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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