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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasında eşe pusu ve 11 kurşun!
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Boşanma aşamasında eşe pusu ve 11 kurşun!

İstanbul Esenyurt'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi Goncagül Ç.'yi işe gitmek üzere evden çıktığı anda 11 kurşunla ağır yaralayan Kazım Ç., aynı silahla hayatına son verdi

Son dakika haberler: İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasında eşe pusu ve 11 kurşun!
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DHA

İstanbul'da olay, bugün saat 06.45 sıralarında Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Goncagül Ç. işe gitmek üzere evinden çıkarken, boşanma aşamasında olduğu eşi Kazım Ç.'nin kendisini kapı önünde beklediğini fark etti.

11 KEZ TETİĞE BASTI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Kazım Ç. yanında getirdiği tabanca ile Goncagül Ç.'ye 11 el ateş etti. Silahı daha sonra kendi kafasına dayayan Kazım Ç. intihar etti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Goncagül Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaşamını yitirdiği belirlenen eşi Kazım Ç.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Goncagül Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Görgü tanığı bir kişi, "Sabah silah sesi bağırmalar duyduk. Çocuklarımı yere yatırdım ne olur ne olmaz diye. Silah sesi kesilince dışarı çıktık. İkisi de yerde yatıyordu. Tanımıyorum. Bizim binada oturuyormuş. 6 ay olmuş taşınalı kadını tanımıyorum ben. Polis arkadaşları ben aradım" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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