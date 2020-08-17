İHA

Olayda, çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

İHA'nın haberine göre, yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

VİLLALARIN BAHÇESİNE SIÇRADI

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre orman yangını rüzgarın ani yön değiştirmesiyle çevresindeki villaların bahçesine sıçradı.

Villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle villa halkı panik yaşadı. Demirci’den Dağyenice Göleti'ne giden yol itfaiye ekiplerince kapatıldı. Göletin etrafındaki yerler de boşaltılıyor.

BURSA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, yangına helikopter ile havadan ve arazözler ile karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.

AA'nın haberine göre yangın söndürme uçağı da talep edildiğini belirten Canbolat, "Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan bir yerleşim yerimiz yok. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı noktada arazözlerle önlemler aldık. Gerekirse buraları tahliye edebiliriz. İki helikopter aktif şekilde çalışıyor, bölgeye iki helikopter de gelecek." ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattı.