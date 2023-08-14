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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Büşra'yı da kaybettik! Sinop'ta bir aile denizde yok oldu!

        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!

        Sinop'ta, iki hafta önce denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişilik aileden 17 yaşındaki Büşra Cinbe de, annesi, babası ve kız kardeşinin ardından yaşam savaşını kaybetti. Büşra, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 14:29
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        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
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        Sinop'ta olay, 31 Temmuz'da Çiftlik Sahili mevkiinde meydana geldi. Şaban Cinbe (45), eşi Aynur Cinbe (40), kızları Gamze Cinbe (15) ve Büşra Cinbe (17) serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

        ANNESİ, BABASI VE KIZ KADEŞİ VEFAT ETMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere göre inşaat ustası Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve kızı Gamze Cinbe, ekipler tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Cinbe çifti ve kızları Gamze hayatlarını kaybetti.

        BÜŞRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Büşra Cinbe ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Büşra Cinbe, iki hafta süren yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Acı haberle Cinbe Ailesi'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

        #Sinop
        #Son dakika haberler
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