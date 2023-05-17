Komşu cinayetine 'taş attı' indirimi!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de olay, 10 Mart 2021'de Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer (35), yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe (71) ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı.

SİLAHIYLA 4 EL ATEŞ ETTİ DHA'da yer alan habere göre tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Dinçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AYAĞINA ATEŞ ETTİM KAGASINA GELMİŞ" Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında sanık Mustafa Dinçer, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Osman'ın kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. Sürekli benimle uğraşıyordu. Çok ağır küfürler etti" dedi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET HAPİS VERİLDİ Mahkeme heyeti, sanık Dinçer'i, 'kasten öldürme'den müebbet hapis, 'hakaret' suçundan ise 900 TL cezaya çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki olumsuz davranışları ve olay nedeniyle pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı.

KARARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK Sanık Mustafa Dinçer'in avukatı karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

YARGITAY KARARI BOZDU Temyiz yolunun açık olmak üzere verilen kararın ardından dava Yargıtay´a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanık Mustafa Dinçer'e verilen müebbet hapis cezası kararını bozdu. Ceza Dairesi, dosyada yaptığı incelemede olaydan önce maktul Dörttepe'nin sanık Dinçer'e taş atan bir eylemi olduğu ve bu eylemden dolayı sanığa 'haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiğine karar vererek, yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.