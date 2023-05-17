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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Komşu cinayetine 'taş attı' indirimi! - Kayseri haberleri
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Komşu cinayetine 'taş attı' indirimi!

Kayseri'de tartıştığı komşusu 71 yaşındaki Osman Dörttepe'yi tabancayla öldüren coğrafya öğretmeni 35 yaşındaki Mustafa Dinçer'e verilen müebbet hapis cezası olaydan önce maktulün sanığa taş atması nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan sanığın cezası 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 18 yıla düştü

Son dakika haberler: Komşu cinayetine 'taş attı' indirimi! - Kayseri haberleri
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DHA

Kayseri'de olay, 10 Mart 2021'de Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer (35), yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe (71) ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı.

SİLAHIYLA 4 EL ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Dinçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AYAĞINA ATEŞ ETTİM KAGASINA GELMİŞ"

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında sanık Mustafa Dinçer, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Osman'ın kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. Sürekli benimle uğraşıyordu. Çok ağır küfürler etti" dedi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Dinçer'i, 'kasten öldürme'den müebbet hapis, 'hakaret' suçundan ise 900 TL cezaya çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki olumsuz davranışları ve olay nedeniyle pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı.

KARARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK

Sanık Mustafa Dinçer'in avukatı karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz yolunun açık olmak üzere verilen kararın ardından dava Yargıtay´a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanık Mustafa Dinçer'e verilen müebbet hapis cezası kararını bozdu. Ceza Dairesi, dosyada yaptığı incelemede olaydan önce maktul Dörttepe'nin sanık Dinçer'e taş atan bir eylemi olduğu ve bu eylemden dolayı sanığa 'haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiğine karar vererek, yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI CEZASI DÜŞTÜ

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan sanık Mustafa Dinçer duruşmada hazır bulundu. Ölen Dörttepe'nin yakınları ise duruşmaya katılmadı. Sanık Dinçer savunmasında tahrik edildiğini öne sürerek, "Bana taş fırlattı. Kafama gelecekti. Çok ağır küfürler etti. Taş attığından dolayı dudağım kesildi. Bu olaydan sonra sürekli beni tahrik ettiler. Beni bu olayda öldürme kastı ile hareket etti. Toplumda saygı gören bir insandım. Tahrik edildiğim için bu olay meydana geldi" ifadelerini kullandı.

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Dinçer'i, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda sanık Dinçer hakkında 'haksız tahrik' indirimi de uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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