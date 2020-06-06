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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve toplam 4 milyon metreküp gövde betonunun döküleceği Yusufeli Barajı ve HES projesinde 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü. Törene Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Yılmaz Doruk, Artvin ve Erzurum AK Parti Milletvekilleri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada pandemi önemleri sonrası ekonominin çarklarının yeniden tam güç dönmeye başladığını ifade etti. Erdoğan, "Yusufeli Barajı tamamen mühendislerimizin ürünü olan eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." şeklinde konuştu. Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık. Çanakkale'de dünyanın en büyüklerinden biri olarak köprümüzün kulesinin son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı'nı tamamlamak da bize nasip oldu. Türkiye, kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir. Planladığımız normalleşme takvimini sağlığımızdan ve ülkemizin önceliklerinden taviz vermeden dengeli bir şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı.

- Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarca Allah'ın lütfu olan suların topraklarından akıp gitmesini seyretmiştir. Tarım arazileri susuzluktan çatlarken, şehirler susuzluktan kavrulurken yağışta su her şeyi önüne alıp götürürken biz kendi insanımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyorduk.

- Baraj inşaası bu geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesinin sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisi baraj konusu olmuştu. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj üzerine kurmuştur. Erbakan Hoca'da da özel bir önemi vardır.

- 18 yılda 585 yeni baraj yaptık, sulama, taşkın koruma tesisleri sayısını 2 kat artırdık. 2003'ten önce ülkemizde toplam 105 adet hidroelektrik santrali inşa edilebilmişti.18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha ülkemize kazandırdık. 228 gölet sayısına 329 adet daha ilave ettik. 89 içme suyu tesisi varken 247 ilave tesisi daha milletin hizmetine sunduk.

- Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp dökme törenine şahitlik ediyoruz. 4'te 3'lük gerçekleşmeyi geride bırakıyoruz. Yusufeli Barajı 275 metre gövdesiyle 100 katlı bir binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlamanın yanında, Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan koruyacaktır. Barajla birlikte, yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve yeni Yusufeli ilçemiz inşa edildi.

208 METREYE ULAŞILDI

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl sonuna kadar baraj, gölet, sulama tesisi, arazi toplulaştırma projesi ve taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 449 tane daha çalışmayı hizmete alacaklarını belirterek 2020 yılını büyük hizmetlerin açılışlarıyla taçlandıracaklarını söyledi.

Son 18 yılda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem sayesinde, bir damla suyumuzun bile heba edilmemesi adına, çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Pakdemirli “Bu kapsamda 245 milyar lira tutarındaki yatırımı Milletimizin hizmetine sunduk. Bu yatırım tutarı ile 15 adet Ilısu ya da Yusufeli Barajı yapmak mümkündür. Böylelikle 2019 yılında, ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık 3’te 1’i; yerli, yenilenebilir ve temiz hidroelektrik enerjiden elde edilmiş oldu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlamış olduğu imkân ve etkin işbirliği fırsatıyla, 2018 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası, yani iki Kıbrıs adası büyüklüğünde araziyi sulamaya açtıklarını belirten Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

- Yaklaşık 1 milyar 120 milyon Lira zirai gelir artışı sağladık. Sadece 2020 yılının ilk altı ayında ise, 300 bin kişiye istihdam oluşturacak ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlayacak olan 3,2 milyon dekar arazi sulama projesinin ihalesine çıktık. İnşallah bu projemizi en kısa zamanda hayata geçirerek de, 2023 yılı hedeflerimiz arasında olan sulama alanlarımızı 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarmak adına önemli bir yol kat etmiş olacağız.

- Yine bu kısa ve verimli dönemde, kamu-özel sektör işbirliği ile tam 45 adet Hidroelektrik Santralini hizmete aldık ve yıllık 9,5 milyar kilowatt saat hidroelektrik enerjisi üretiyoruz. Bu arada içme suyu teminimizi de, 500 milyon m3 daha artırmış olduk.

- Yusufeli Barajı ve HES; gövde yüksekliği neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan, Dünya’nın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak.

- 2021 yılının 4. ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı faaliyete geçtiğinde, 558 megawatt kurulu güç ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleşecektir. Bu üretim rakamı ise, Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte, ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacaktır. Yine Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon m beton ile Artvin’den Edirne’ye 13 metre genişliğinde beton yol yapılabilir. Toplam depolama hacmi yaklaşık 2,1 milyar m3 olan barajda biriktirilecek su; İzmir’in 6 yılda tükettiği suya eşittir

Bu proje ile sadece baraj inşa etmediklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında; yaklaşık 110 km yol, 45 adet tünel, 22 adet köprü ve 92 adet menfez yapıyoruz. Sadece yol inşaatları çalışmalarında bugüne kadar, 2,1 milyar lira harcama yaptık. Bu projeyi yaparken, Zat-ı alinizin de son derece hassas olduğu yeniden yerleşim çalışmalarına çok önem verdik.

Öte yandan inşaatı tamamlanan ve 239 milyon liraya mal olan Bayburt Demirözü sulama tesisini de hizmete açacaklarını kaydeden Pakdemirli, "Projeyle 18 yerleşim yerinde 112 bin 600 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacak." dedi. Pakdemirli, bu sayede 11 bin 260 kişiye doğrudan istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacağına işaret etti.