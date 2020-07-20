İHA

İddiaya göre, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan D.M. isimli kadının tedavisine başlanıldı. 2 gün öncede bebeğini dünyaya getiren kadın, bebeği kuvözde olduğu sırada uyuşturucu madde kullanmak için Adana Şehir Hastanesinden kaçıp merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ne geldi.

İHA'nın haberine göre, buradan temin ettiği uyuşturucu maddeyi otobüs durağında maddeyi kullanan genç kadın bayıldı. Haber verilmesi üzerine durağa gelen polisler kadını ayılttı.

Kadının testinin pozitif çıktığını öğrenen ekipler, kadına dezenfektan sıkıp durağa kimseyi yanaştırmadı. Genç kadın gelen ambulans ile tekrardan hastaneye kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşların kadının yanından aldırış etmeden geçmeleri dikkat çekti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!