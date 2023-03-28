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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşi ve yanındaki arkadaşını öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti! - Güncel haberler
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Eski eşi ve yanındaki arkadaşını öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!

Bursa'da, otomobilden indirdiği eski eşi 45 yaşındaki Yasemin Ağır ile yanındaki 48 yaşındaki Yahya Aydın´ı tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen Şeyma Ünlü'nün ise yaralanmasına neden olan 50 yaşındaki polis memuru Bilal Ağır, yargılandığı davanın duruşmasında tanık beyanlarına karşı savunma yaptı. Ağır, 32 yıllık polis memuru olduğunu belirterek, "Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim" dedi

Eski eşi ve yanındaki arkadaşını öldürdü! Savunması
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DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır (50), geçen yıl 12 Şubat´ta Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin Ağır (45) ile Yahya Aydın'ın (48) içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

İKİSİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın'ı darp edip, ardından da tabancayla kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içinde yığıldı.

YOLDAN GEÇEN GENÇ KIZ DA VURULDU

Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de bu sırada yoldan geçen Şeyma Ünlü'ye (17) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasemin Ağır ve Yahya Aydın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Bilal Ağır ise tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Bilal Ağır'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Bilal Ağır, maktul Yasemin Ağır'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, taraf avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu vekilleri katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen, Yasemin Ağır´ın teyzesi Firdevs Ulutaş, sanığın olay günü kendisine telefon ettiğini ve yeğenini vurduğunu söylediğini belirtti.

"OLAY KONTROLDEN ÇIKMASIN DİYE ÇOK UĞRAŞ VERDİM"

Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan Bilal Ağır, 32 yıllık polis memuru olarak görev yaptığını belirterek, eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğini son ana kadar koruduğunu söyledi. Maktul Yahya Aydın'ın üzerinde silah olduğunu düşündüğünü belirten Bilal Ağır, "Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim. Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydim" dedi.

Şeyma Ünlü'nün ilgisi olmadığı halde yaralandığı için üzüntü duyduğunu söyleyen Bilal Ağır, mermi isabet ettiği gerekçesiyle zarar gördüğü belirtilen ambulansın zararına ise kendisinin sebep olmadığını düşündüğünü, ancak yine de zararı karşılayabileceğini ifade etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı haziran ayına erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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